Caos tra Allegri e Fabregas, Bucchioni: "Il problema sono le regole"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Serie A soffermandosi sul caos nato ieri sera tra Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri.

Milan, caos tra Fabregas e Allegri:

"Il problema sono le regole. Bisogna metterle e farle rispettare. Bastoni è l'ultimo episodio di una serie che dura da inizio campionato. Da quanto diciamo perché non si interviene in certe situazione? Vediamo simulazioni, urla dopo un tocco leggero, ma oggi ci sono le telecamere. Ora serve sanzionarli. Bastoni è solo l'ultimo. Il sistema non funziona, il Giudice Sportivo non interviene, neanche la FIGC".