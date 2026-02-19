Brambati tiene aperta la corsa scudetto: "Per lo spirito di Allegri non reputo ancora finito nulla"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex giocatore Massimo Brambati ha parlato di Serie A soffermandosi sul caos nato ieri sera tra Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri.

Milan a -7 dall'Inter: Scudetto ancora possibile?

"Non è ancora fuori, perchè i campionati ci hanno fatto vedere tante sorprese. Logico che do maggiori chance all'Inter, ma credo che per lo spirito di Allegri, non reputo ancora finito nulla. E c'è un derby che potrebbe portare a un -4. Tutto può succedere. Se vince lo scontro diretto l'Inter, allora dico che è finita, ma se vince il Milan le possibilità ci sono".