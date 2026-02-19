Brambati tiene aperta la corsa scudetto: "Per lo spirito di Allegri non reputo ancora finito nulla"

Brambati tiene aperta la corsa scudetto: "Per lo spirito di Allegri non reputo ancora finito nulla"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:30News
di Lorenzo De Angelis

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex giocatore Massimo Brambati ha parlato di Serie A soffermandosi sul caos nato ieri sera tra Cesc Fabregas e Massimiliano Allegri

Milan a -7 dall'Inter: Scudetto ancora possibile?
"Non è ancora fuori, perchè i campionati ci hanno fatto vedere tante sorprese. Logico che do maggiori chance all'Inter, ma credo che per lo spirito di Allegri, non reputo ancora finito nulla. E c'è un derby che potrebbe portare a un -4. Tutto può succedere. Se vince lo scontro diretto l'Inter, allora dico che è finita, ma se vince il Milan le possibilità ci sono".