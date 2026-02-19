Pasotto spiega: "Fabregas ha ostacolato Saelemaekers impedendo praticamente una ripartenza del Milan. A quel punto gli animi si sono surriscaldati parecchio"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su quanto accaduto nel post partita tra Milan e Como: "Tensione in campo e tensione anche nel dopogara. Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas difficilmente andranno mai a cena insieme. Già all’andata fra i due non era filato tutto liscio, ma la cosa era rimasta circoscritta nella pancia del Sinigaglia. Stavolta la situazione è deflagrata dapprima lungo la partita, poi nel corridoio che porta alla sala conferenze e infine davanti ai microfoni. Il parapiglia in campo ha avuto per protagonisti il tecnico del Como e Saelemaekers. Fabregas chiedeva un secondo giallo – non estratto da Mariani - per il belga e poi lo ha ostacolato impedendo praticamente una ripartenza del Milan. A quel punto gli animi si sono surriscaldati parecchio, le panchine si sono ritrovate a muso duro, Landucci – vice di Allegri - è corso furibondo verso quella comasca e Mariani ci ha messo del tempo a riportare la calma. Non prima di espellere Allegri e il team manager dei lariani.

Tutto finito lì? Macché. Quando Allegri e Fabregas si sono incrociati nel lasso di tempo fra le due conferenze post partita, sono state nuovamente scintille. E poi ci sono state le parole davanti a taccuini e microfoni".