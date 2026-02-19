Di Napoli: "Pari tra Milan e Como? Spallata importante al campionato da parte dell'Inter"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex attancate Arturo Di Napoli ha parlato di Serie A soffermandosi in modo particolare sul pari maturato ieri sera a San Siro tra il Milan ed il Como, che difatti lancia l'Inter in solitaria in testa alla classifica del campionato.

Milan, pari che consegna il titolo all'Inter?

"L'Inter ha dato una spallata importante al campionato. Chivu ha dato energia, entusiasmo, è un'Inter che convince anche. La spallata di ieri è importante. La Champions va affrontata diversamente, perchè affronti le migliori. Devi essere preparato fisicamente e mentalmente".