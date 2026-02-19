Valentini: "Il calcio sta perdendo stile. Conte che risponde a Spalletti, Bastoni e l'espulsione di ieri di Allegri..."

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini ha parlato di Serie A soffermandosi anche sul pari maturato ieri sera a San Siro tra il Milan ed il Como, che difatti lancia l'Inter in solitaria in testa alla classifica del campionato.

Che idea ti sei fatto delle polemiche dell'ultimo periodo?

"Senza criminalizzare nessuno, ho l'impressione che il calcio italiano stia perdendo stile. Prima c'è stato Spalletti che ha definito il Napoli ex campione d'Italia, a cui Conte ha risposto da bulldozer, trascinando anche De Laurentiis. Poi c'è sta il brutto caso di Bastoni, con il giocatore che si è scusato solo tre giorni dopo, e infine i fatti di ieri, con Allegri che si fa espellere e Fabregas che trattiene un giocatore avversario. Sono immagini nettamente negative".

Il pareggio del Milan chiude il discorso scudetto per Allegri?

"Ritengo che l'Inter sia pressoché irraggiungibile. Io ormai do per scontato che il Milan si piazzerà in Champions. Per Napoli e Juventus non rientrare fra le prime quattro invece sarebbe un fallimento. Per la Roma, che è un gradino sotto, sarebbe piuttosto una delusione".