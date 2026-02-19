Passerini: "Nulla è impossibile. L’operazione Scudetto potrebbe anche riaprirsi, ma ora servirà un'impresa"

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul Corriere della Sera su Milan-Como: "Solo un pari. E l’Inter resta lontana. Il Milan fallisce la missione nel recupero della 24ª giornata, non va oltre l’1-1 in rimonta col Como. E i punti di distacco dalla capolista ora sono 7, parecchi. Nulla è impossibile, l’operazione scudetto potrebbe anche riaprirsi, restano 13 partite da giocare incluso il derby dell’8 marzo, ma ai rossoneri adesso servirà un’impresa. Non solo: servirà un crollo dei nerazzurri di Chivu, che se dovessero uscire dalla Champions si potrebbero peraltro concentrare sul campionato. Vedremo. Apre Paz nel primo tempo, approfittando di un erroraccio di Maignan, pareggia Leao nella ripresa, prima dell’assedio rossonero che però non porta a nulla.

Privo di Loftus-Cheek, steso dalla gastroenterite a poche ore dal match, Max aveva scelto di affidarsi in attacco a Leao e Nkunku. In tribuna, fra i 75 mila, oltre all’argento olimpico Franzoni siede anche la leggenda del football americano Tom Brady, amico di Ibrahimovic. L’assenza per squalifica di Rabiot si è sentita maledettamente. Sorride Fabregas, che accorcia a -5 dal quarto posto e sogna la Champions: il punto è meritatissimo. II 24° risultato utile consecutivo, che vale la striscia più lunga d’Europa, è invece una magra consolazione per Allegri, espulso per proteste nel concitato finale. Per Leao sono già 8 gol in campionato, come in tutto quello scorso. «Ma dovevamo vincere» ammette Rafa. L’Inter scappa via. E per il Diavolo si fa dura".