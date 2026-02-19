Europa League: il Bologna vince 1-0 in casa del Brann grazie alla rete di Castro

Europa League: il Bologna vince 1-0 in casa del Brann grazie alla rete di Castro MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:40News
di Lorenzo De Angelis
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Un gol di Castro al 9' regala la vittoria al Bologna sul campo del Brann, in Norvegia, nell'andata dei playoff di Europa League. Successo importante per i felsinei che possono gestire con maggiore serenità la gara di ritorno. Il gol arriva grazie ad un diagonale di sinistra di Castro che tira da posizione decentrata ma trova l'angolino più lontano dove il portiere non può arrivare. La squadra di Italiano gestisce bene la reazione dei padroni di casa che cercano inutilmente il pari. (ANSA).