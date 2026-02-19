I dati di Milan-Como: possesso palla a favore del Diavolo. Equilibrio sui tiri in porta

I dati di Milan-Como: possesso palla a favore del Diavolo. Equilibrio sui tiri in portaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:21News
di Federico Calabrese

Il Milan non va oltre l'1-1 casalingo contro il Como, vedendo dunque sfumare la possibilità di tornare a -5 dall'Inter. L'edizione odierna di Tuttosport offre anche un'analisi su quelle che sono state le statistiche della sfida di San Siro. 

Il Milan ha tenuto di più la palla, per una percentuale totale del 53% a fronte dal 47% dei lariani. 5 tiri totali per il Diavolo, di cui 4 in porta. Ha fatto meglio il Como, 11 conclusioni con 4 tiri nello specchio. Equilibrio sui falli commessi: 11 per i rossoneri, 12 per i ragazzi di Cesc Fabregas.