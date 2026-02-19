Milan, il centrocampo a due facce contro il Como: Ricci non incide, bene Jashari

Soltanto 1-1 per il Milan contro il Como, un pareggio amaro dato che l'Inter adesso è a +7. Centrocampo a due facce per il Diavolo contro i lariani. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport offre uno spunto anche prendendo in considerazione i voti dati a Samuele Ricci e Ardon Jashari.

L'italiano è da 5, "non brilla, fatica perché la palla ce l'ha sempre il Como e non riesce a incidere come spesso gli capita". 6.5 invece per Jahari, per lui "terza da titolare in A con testa e personalità. Dribbling e incursioni e il lancio per l'1-1".