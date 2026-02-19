Fondazione Milan, Museo e sede sempre più inclusivi con Tag System
(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Un Museo sempre più accessibile per poter vivere il calcio a pieno e con maggiore inclusività. Fondazione Milan, in occasione del suo 23/o anniversario, ha presentato - alla presenza anche del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli - il progetto della tecnologia Tag System che rende Casa Milan e il museo sempre più accessibili ai visitatori con disabilità visive. Scansionando con una App gratuita gli oltre 50 tag installati presso Casa Milan e Museo Mondo Milan, primo museo a Milano e secondo in Italia ad avvalersi di questa soluzione, i visitatori ricevono indicazioni audio contestuali e multilingua per orientarsi nello spazio e immergersi nel mondo rossonero. "Celebriamo 23 anni di Fondazione Milan, un impegno strutturale verso inclusione e responsabilità sociale.
Ringrazio il ministro Locatelli - ha dichiarato il presidente del Milan, Paolo Scaroni - per la sua presenza e Sara Assicurazioni per il sostegno al nuovo progetto dedicato all'accessibilità. Dal 2003 abbiamo investito oltre 13 milioni, sostenendo 288 progetti e più di 200 mila beneficiari in 24 Paesi. Innovazione e responsabilità devono procedere insieme". (ANSA).
