Ordine: "Siamo lontani dal Leao di cui ha bisogno il Milan"

Franco Ordine, nel suo consueto editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato così di Rafael Leao dopo la sua rete al Como: "È vero: quel gol su lancio col compasso di Jashari (una sorpresa il giovanotto sistemato da Max al fianco di Modric per liberare il Pallone d’oro Modric in fase di proposizione) è una prodezza balistica di precisione da un canto e di feroce scatto dall’altro.

Da Milanello continuano a ripetere: sta meglio, molto meglio Leao. La verità confermata in modo pubblico anche ieri sera è che siamo ancora lontani però dal Leao di cui ha bisogno il Milan per custodire il secondo posto e per continuare nella sua striscia di risultati positivi (ieri tappa numero 24). Se è solo una questione di salute fisica, forse c’è bisogno ancora di qualche giorno, magari di qualche altra prova per scaldare i motori.

Ma vederlo ieri, specie nei primi 20-30 minuti- scattare al rallentatore fa un certo effetto. E non si può neppure istruire un processo al temperamento di Rafa perché la questione questa volta è diversa. Di certo senza il miglior Leao anche la corsa alla Champions non ha un esito così scontato.