Ordine: "Siamo lontani dal Leao di cui ha bisogno il Milan"

Ordine: "Siamo lontani dal Leao di cui ha bisogno il Milan"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:50News
di Federico Calabrese

Franco Ordine, nel suo consueto editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato così di Rafael Leao dopo la sua rete al Como: "È vero: quel gol su lancio col compasso di Jashari (una sorpresa il giovanotto sistemato da Max al fianco di Modric per liberare il Pallone d’oro Modric in fase di proposizione) è una prodezza balistica di precisione da un canto e di feroce scatto dall’altro.

Da Milanello continuano a ripetere: sta meglio, molto meglio Leao. La verità confermata in modo pubblico anche ieri sera è che siamo ancora lontani però dal Leao di cui ha bisogno il Milan per custodire il secondo posto e per continuare nella sua striscia di risultati positivi (ieri tappa numero 24). Se è solo una questione di salute fisica, forse c’è bisogno ancora di qualche giorno, magari di qualche altra prova per scaldare i motori.

Ma vederlo ieri, specie nei primi 20-30 minuti- scattare al rallentatore fa un certo effetto. E non si può neppure istruire un processo al temperamento di Rafa perché la questione questa volta è diversa. Di certo senza il miglior Leao anche la corsa alla Champions non ha un esito così scontato. 