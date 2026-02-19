Kalulu: "Non ho sentito cos'ha detto Bastoni, ora bisogna guardare avanti: dico solo che è un peccato"

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - "Non ho sentito cos'ha detto Bastoni, ora bisogna guardare avanti: dico solo che è un peccato": così il difensore della Juventus, Pierre Kalulu, torna sull'episodio di San Siro che lo ha visto rimediare il secondo cartellino giallo per la simulazione del nerazzurro. "Ero nervoso dopo l'episodio - ha aggiunto ai microfoni di Sky dopo la sconfitta in Champions League contro il Galatasaray per 5-2 - ed è meglio parlare poco, anche perché non serve a nulla e ci sono altre persone per affrontare questi argomenti". (ANSA).