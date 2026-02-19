Saelemaekers andava espulso? Marelli: "Dal mio punto di vista ci sta non comminare il secondo cartellino giallo perché siamo molto al limite"

Grandi proteste del Como per un presunto fallo da ammonizione di Saelemaekers non sanzionato dall'arbitro: sarebbe stato il secondo cartellino giallo. Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN, analizza così la situazione:

“Sono due episodi che capitano in un minuto circa. L’ammonizione per Saelemaekers per un fallo su Valle è corretta, si tratta di uno sgambetto a pallone lontano. È un comportamento antisportivo che è stato giustamente e immediatamente dall’arbitro Mariani.

Per quanto riguarda il secondo giallo ha rischiato molto, siamo al limite. Non per la SPA, cioè l’azione potenzialmente pericolosa perché non era direzionata verso l’area ma verso il centro del campo, ma ha rischiato molto per imprudenza perché è entrato molto in ritardo sull’avversario. Se l’avesse ammonito non avrebbe sbagliato. Ma dal mio punto di vista ci sta non comminare il secondo cartellino giallo perché siamo molto al limite. Anche Saelemaekers si accorge di essere entrato molto in ritardo, l’avesse ammonito per la seconda volta non ci sarebbero state grandi discussioni”.