Mondiale in casa: il rossonero (e capitano Usa) Pulisic non vede l'ora

Christian Pulisic, attaccante americano del Milan, si sta godendo i Giochi Olimpici Invernali in prima persona, nella città in cui vive ormai da due anni e mezzo. Qualche giorno fa il numero 11 milanista è stato visto all'Arena Santa Giulia per supportare uno dei fiori all'occhiello della spedizione olimpica a stelle e strisce, la squadra di Hockey. Nella mattinata di mercoledì invece NBC Today ha mandato in onda una breve chiacchierata con Capitan America in quel di Milanello. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Pulisic sul Mondiale che sta per arrivare in casa, nell'estate 2026: "Mondiale? È un sogno, ho sempre sognato di giocare un Mondiale e farlo nel proprio paese sarà qualcosa di molto diverso. Sarà speciale. Penso che il calcio americano sia salito di livello: le migliori squadre e i migliori giocatori saranno tutti in America, per la popolarità del gioco sarà speciale".