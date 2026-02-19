Juventus, l'esito degli esami di Bremer dopo l'infortunio subito contro il Galatasaray

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - La Juventus e Gleison Bremer possono tirare un sospiro di sollievo, gli esiti degli esami cui si è sottoposto al J Medical hanno dato esito negativo. Il brasiliano, quindi, non si è procurato nessuna lesione e verrà monitorato quotidianamente dallo staff medico bianconero. Anche per Jonathan David, il quale è stato costretto al forfait nella gara di Champions League contro il Galatasaray per un fastidio all'inguine, sono arrivate buone notizie: non sono stati riscontrati guai seri, il canadese ha lavorato a parte e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno alla Continassa.

Il prossimo impegno della squadra di Spalletti sarà sabato alle 15, allo Stadium arriverà il Como di Fabregas in una sfida fondamentale nella corsa al quarto posto che vale l'accesso in Champions. (ANSA).