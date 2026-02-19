Ravezzani contro l'espulsione di Allegri: "Cacciarlo solo perché dice stai zitto mi pare folle. Male gli arbitri"

vedi letture

Intervenuto sui propri canali social, il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha detto la sua sull'analisi dell'ex arbitro Luca Marelli in merito all'espulsione in Milan-Como di Massimiliano Allegri: "Non concordo. Abbiamo visto allenatori insultare, correre su e giù per la fascia, fare gesti plateali. Cacciare Allegri solo perché dice stai zitto mi pare folle. Fabregas andava espulso (il quarto uomo dormiva?). Poi andava espulso anche Saele per doppio giallo. Male gli arbitri".

Di seguito le parole di Marelli: “Fabregas ha toccato Saelemaekers, gli ha dato una spintarella e poi si è scusato. Niente di che rivedendo le immagini. Non c’è tantissimo. Dopo di che si è acceso un parapiglia perché Saelemaekers è tornato nei pressi di Fabregas, e Allegri è stato trovato a litigare, a rivolgere qualche parola alla panchina del Como. Evidentemente ha visto qualcosa Mariani, e visto che si trovava fuori dall’area tecnica non poteva far altro che espellere uno dei dirigenti con cui ha discusso Allegri. Tant’è che è stato espulso sia il team manager che Allegri, che si trovava fuori dall’area tecnica. Con Allegri non si poteva far altro essendo fuori dalla sua area tecnica, a protestare con l’altra panchina, non poteva rimanere in campo”