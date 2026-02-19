Fondazione Milan celebra 23 anni di impatto sociale e lancia una soluzione innovativa per l’accessibilità

Fondazione Milan celebra il suo 23° Anniversario alla presenza del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e del Presidente di AC Milan e Fondazione Milan Paolo Scaroni e lancia un nuovo progetto di accessibilità per persone con disabilità visiva sviluppato al fianco di Sara Assicurazioni, Official Insurance Partner rossonero.

La celebrazione dell’Anniversario – che ha visto inoltre la partecipazione del Brand Ambassador di AC Milan e Board Member del CDA di Fondazione Milan Daniele Massaro e del Direttore Marketing, Brand e Customer Experience di Sara Assicurazioni Marco Brachini – è avvenuta oggi, giovedì 19 febbraio, presso il Museo Mondo Milan, che per questa ricorrenza ha rinnovato la veste della sala dedicata alle iniziative della Fondazione rossonera. Un racconto attraverso immagini e cimeli di un impegno costante e in continua evoluzione, capace di porre l’attenzione su tematiche rilevanti e generare un cambiamento positivo attraverso lo sport, come testimoniato dagli oltre 13 milioni di euro di investimenti sociali che dal 2003 hanno avuto un impatto concreto sulla vita di più di 200.000 beneficiari, attraverso 288 progetti in Italia e in 24 Paesi nel mondo. Un impegno che parte da Milano e si estende a livello internazionale, confermando Fondazione Milan come una delle realtà filantropiche più strutturate nel panorama sportivo europeo.

Con il nuovo progetto, presentato in questa occasione dalla public charity al fianco di Sara Assicurazioni, AC Milan diventa il primo club in Italia a adottare la tecnologia Tag System per rendere il proprio headquarter e il proprio museo sempre più accessibili ai visitatori con disabilità visive. Scansionando con una App gratuita gli oltre 50 tag installati presso Casa Milan e Museo Mondo Milan, primo museo a Milano e secondo in Italia ad avvalersi di questa soluzione, i visitatori ricevono indicazioni audio contestuali e multilingua per orientarsi nello spazio e immergersi nel mondo rossonero.

Concepito per rispondere a un’esigenza specifica di accessibilità e trasformatosi in un’esperienza inclusiva rivolta all’intero pubblico, questo strumento ribalta i paradigmi tradizionali e rafforza il legame tra il Club e la comunità, ribadendo come la sua sede sia uno spazio inclusivo aperto ai milanisti, agli appassionati di sport e a tutta la città. Un’evoluzione che consolida inoltre l’impegno rossonero per l’inclusione, già riconosciuto come una best practice per iniziative come il servizio di audiodescrizione delle partite a San Siro e la traduzione in LIS delle conferenze stampa della Prima Squadra maschile.

“Ringrazio di cuore Fondazione Milan e Sara Assicurazioni per aver scelto di investire in un nuovo progetto che mette al centro l’accessibilità e la dignità della persona – ha spiegato il Ministro Alessandra Locatelli –. L’adozione della tecnologia Tag System è un passo importante verso una società più inclusiva, capace di abbattere barriere sensoriali e culturali. Rendere un luogo simbolo come la casa di AC Milan pienamente fruibile anche alle persone con disabilità visiva significa affermare un principio fondamentale: l’accesso allo sport, alla cultura, agli eventi deve essere garantito a ogni persona, e insieme dobbiamo continuare a lavorare, con sempre più coraggio, in questa direzione. La collaborazione a tutti i livelli genera opportunità preziose, come dimostra questa iniziativa, ed è la strada per costruire comunità davvero più attente e accoglienti per tutti”.

“In 23 anni, Fondazione Milan si è affermata come un pilastro fondamentale di ciò che il nostro Club rappresenta – ha aggiunto Paolo Scaroni, Presidente di AC Milan e Fondazione Milan –. Con oltre 13 milioni di euro investiti e più di 200.000 beneficiari raggiunti in Italia e nel mondo, il suo impatto è concreto e misurabile. Oggi celebriamo questo percorso nel Museo Mondo Milan, luogo simbolo della nostra storia, alla presenza del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, che ringrazio per la sua partecipazione. Guardiamo al futuro con un nuovo progetto di accessibilità che unisce innovazione tecnologica e responsabilità sociale”.

“Siamo orgogliosi di sostenere Fondazione Milan in questo importante traguardo e di aver contribuito attivamente a rendere Casa Milan e il suo Museo un luogo ancora più inclusivo. Come Compagnia Assicuratrice, la protezione e il benessere delle persone sono al centro del nostro operato e per questo abbiamo scelto di supportare l'adozione della tecnologia Tag System, che permette di abbattere le barriere architettoniche e sensoriali attraverso l'innovazione digitale. Essere al fianco del primo Club calcistico in Italia a implementare questa soluzione conferma il nostro impegno nel promuovere una cultura dell'accessibilità che metta ogni visitatore, senza distinzioni, nella condizione di vivere appieno la passione e la storia del Club rossonero” ha dichiarato Alberto Tosti, Direttore Generale di Sara Assicurazioni.