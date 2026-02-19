Scaroni: "Nuovi trofei? Certo che vogliamo aggiornare la bacheca. Mi piace Fondazione Milan per intervenire su tanti campi della vita sociale"

In occasione della celebrazione dei 23 anni di Fondazione Milan (CLICCA QUI), il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato ai media presenti all'evento. Le sue dichiarazioni:

Su Berlusconi:

“Voi non lo sapete, ma domani è l’anniversario di quando Silvio Berlusconi ha comprato il Milan. È una data importante, una grande percentuali di questi trofei la dobbiamo a lui. Venivo a vedere le partite, purtroppo tutte quelle che volevo perché erano gli anni in cui ero all’ENI e all’ENI, dovete sapere, il weekend lo si passa nei paesi musulmani. Non festeggiano la domenica come noi, ma festeggiano il venerdì, e quindi il weekend purtroppo non ero mai a Milano e non ho visto molte partite in quel periodo. Però le seguivo molto”.

Cosa si porta dietro del Berlusconi presidente?

“È stato un uomo formidabile. Mi compiaccio di vedere che, purtroppo dopo la sua morte, anche i suoi oppositori riconoscono i meriti che ha avuto, perché ha avuto meriti imprenditoriali pazzeschi, meriti sportivi pazzeschi, meriti politici pure. Quante sono le persone nel mondo che possono vantare successi così importanti in tre campi diversi, in un grande paese come l’Italia? L’Italia è un grande paese. Da quel punto di vista Berlusconi è stato un uomo eccezionale”.

Vuole aggiornarla questa bacheca?

“Porca miseria, certo che voglio. I tempi non sono stati facilissimi, ma mi sembra che nell’insieme abbiamo preso un percorso positivo”.

Su Fondazione Milan:

L'importanza di Fondazione Milan:

“A me piace molto utilizzare Fondazione Milan per utilizzare questo grande nome del Club ed intervenire su tanti campi della vita sociale. Oggi è stato un esempio di quello che facciamo. Lanciamo 2-3-4 progetti importanti all’anno, e devo dire con grandi risultati, che da un lato contribuiscono a fare del bene e tra l’altro accrescono la reputazione del nostro Club”.