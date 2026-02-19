Rampulla: "La simulazione c'è sempre stata, deve essere sanzionata con un mese di squalifica"

Michelangelo Rampulla, su TMW Radio durante Maracanà, ha parlato così del caos Bastoni-Kalulu: "La simulazione c'è sempre stata. Per debellare questa situazione, quella plateale deve essere sanzionata con un mese di squalifica.

Si ripercuote così sul giocatore e sul club. Anche la società perde ed è invogliata a non far simulare un calciatore. Quando arrivi a un certo punto come questo, vuol dire che sei arrivato al limite.

E poi da quando ci sono tutte queste panchine così lunghe, si alzano tutti sistematicamente. L'arbitro già non è tranquillo di suo, se poi i giocatori non ti mettono nelle condizioni di giocare, così come dirigenti e altro, allora è impossibile. Tutti devono darsi una regolata. Gli arbitri continueranno a sbagliare, lo sappiamo. Bastoni che poi si alza e chiede il cartellino? La regola c'è, doveva prendere il cartellino anche lui".