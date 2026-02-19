Guidi: "Leao ha chiesto ai tifosi di appoggiare il Milan in modo incondizionato. Come a dire: non è finita qui"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Rafa Leao: "«Era una partita da vincere», ammette Rafa. Che poi chiede ai tifosi di appoggiare il Milan in modo incondizionato. «Capisco i fischi per questo pareggio, ma è il momento di stare tutti uniti. Mancano ancora quattordici giornate, sono davvero tante, il campionato è duro e ogni partita può riservare sorprese». Come a dire, non è finita qui, anche se l’Inter è sette punti più su in classifica e San Siro nel finale ha accompagnato con inquietudine i pochi tentativi rossoneri di vincere. Ma è necessario, oggi più che mai, che la squadra rossonera lavori con serenità. «Per me abbiamo giocato meglio rispetto all’ultima partita contro il Como. Forse nel primo tempo potevamo essere più incisivi davanti alla porta, d’accordo, poi siamo andato in svantaggio, ma non abbiamo mollato e nel secondo ci è mancato solo l’ultimo passaggio o il cross perfetto per segnare ancora». Poi il pensiero va subito all’amico Maignan. «Mike è una persona molto importante per me, abbiamo giocato insieme anche nel Lilla e mi aiuta sempre sia in campo che fuori. Sono corso da lui per dargli supporto, dopo l’errore sul gol».

Se Leao festeggia l’ottava rete in campionato e la sesta stagione di fila in doppia cifra in Serie A nella combo gol + assist (solo Lautaro come lui), Jashari regala il suo primo passaggio vincente da quando è in Italia. «Ardon ha fatto una grande partita», il plauso sincero che arriva da Rafa. E il belga ringrazia subito il compagno: «E’ stata una gara difficile, ma abbiamo fatto meglio che all’andata ed è triste non aver vinto. Per fortuna la prossima partita è davvero dietro l’angolo»".