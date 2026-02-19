Letizia: "Dal mercoledì, l’Inter esce certa vincitrice dello Scudetto e con ottime chance di poter dire la sua in Champions"
Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso su Sportitalia sulla lotta Scudetto: "Alla fine era evidentemente vero. Dietro il continuo appello di Allegri al quarto posto non c’era il maniavantismo di voler abbassare le aspettative e buttare pressione agli altri. La semplice consapevolezza che questo Milan non avrebbe avuto la corazza per fare molto di più. E anzi, essere a -7 è già una grande impresa per una squadra che in campo ha sempre dato tutto ma che semplicemente è arrivata un po’ “cotta” al momento più caldo. Con Leao e Pulisic al 100%, sarebbe un altro Milan e forse sarebbe finita diversamente anche Milan-Como, con conseguente inerzia totalmente differente del finale di stagione.
Dal mercoledì, l’Inter esce certa vincitrice dello scudetto e con ottime chance di poter dire la sua in Champions: non fatevi ingannare dall’effimero 3-1 di Bodo. Il margine di 7 punti infatti permetterà alla squadra di Chivu di gestire già da Lecce il campionato, preparando così tutte le gare di coppa nel migliore dei modi, già a partire dal ritorno coi norvegesi, un over 2.5 squadra casa abbastanza scritto, con annessa qualificazione nerazzurra. A -5 sarebbe stato un altro film, ma bisogna raccontare la realtà e non la fantasia e la realtà, come dimostrano i fatti di San Valentino, a volte non è necessariamente giusta o meritata".
