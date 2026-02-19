Allegri espulso, Ravezzani: "Siamo al paradosso. Allora dovrebbero squalificare tutti gli allenatori ogni domenica"

Nella giornata odierna il comunicato del Giudice Sportivo ha chiarito il motivo dell'espulsione di Massimiliano Allegri in Milan-Como. Il tecnico rossonero è stato allontanato per "essere, al 34° del secondo tempo, uscito dall'area tecnica per discutere con un dirigente della squadra avversaria". Una situazione che lascia abbastanza intedetto Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia. Questo il suo pensiero su X: 

"Siamo al paradosso. Allegri squalificato un turno per essere uscito dall’area tecnica. Allora dovrebbero squalificare tutti gli allenatori ogni domenica. Consentito invece urlare testa di c. all’arbitro. Interessante".