Le distanze in classifica dopo il recupero: Milan a -7 dalla vetta, Como a -5 dal quarto posto
di Antonello Gioia
(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Milan e Como hanno chiuso sull'1-1 il recupero della 24ma giornata di campionato, rinviata a causa dei Giorchi invernali. Nico Paz ha portato in vantaggio il Como al 32' del primo tempo. Di Leao al 19' della ripresa il gol del pareggio. Il Milan riduce a 7 punti il distacco dall'Inter capolista. Il Como sale a -5 dal quarto posto. (ANSA).