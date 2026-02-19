Ordine: "Scaroni dimentica di essere presidente del Milan da 8 anni. Il problema non è Mariani, è politico!"

Il noto giornalista Franco Ordine, nel consueto editoriale del mercoledì su MilanNews.it, parla del presidente rossonero Paolo Scaroni e delle sue dichiarazioni dei giorni scorsi:

"Ancora una volta l’arbitro Mariani ha avuto qualche fischio mancato ma una condotta in apparenza ostile nei confronti del Milan. In particolare, non avendo capito nulla di quello che è capitato tra Fabregas e Saelemaekers (il tecnico ha avuto un battibecco con il belga dopo averlo irregolarmente trattenuto, infatti ha chiesto scusa a fine partita; ndr), ha mostrato il cartellino rosso ad Allegri senza alcun motivo. Signori: non è il primo episodio di un pregiudizio. È l’ennesimo.

Ricordo per i senza memoria la finale di coppa Italia a Roma col Bologna (gomitata di Beukema allo stomaco di Gabbia) per sorvolare sul recente Milan-Genoa. Il problema però non è Mariani, il problema è come al solito politico. E qui mi viene in mente quello che ha dichiarato di recente il presidente Paolo Scaroni. La frase è stata la seguente: “Sono presidente del Milan da 8 anni e qualche volta me ne dimentico”. Ecco: se ne dimentica da 8 anni per la verità perché se, per esempio, il Milan si ritrova con il numero maggiore di squalificati negli ultimi 5 anni, vuol dire che il club viene considerato come una provinciale! Poi Scaroni ha aggiunto che cerca di copiare da Marotta. Ecco: qui fa benissimo. Ma dovrebbe fare un corso accelerato di qualche anno per riuscire a pareggiare l’esperienza del presidente interista".