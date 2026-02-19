Champions, il Newcastle di Tonali travolge 6-1 il Qarabag. A segno ancora Thiaw
(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Non solo Bodo/Glimt-Inter. Negli altri incontri d'andata dei playoff di Champions giocati oggi spicca il 6-1 del Newcastle in casa del Qarabak, in Azerbaijan. Il club inglese si è assicurato un posto negli ottavi con un risultato tennistico ottenuto a Baku. Sugli scudi Anthony Gordon, autore di quattro gol prima dell'intervallo.
La gara di ritorno, martedì prossimo, é una formalità e potrà già iniziare a preoccuparsi del prossimo avversario, molto più ostico, poiché il Newcastle dovrà affrontare Chelsea o Barcellona. Passaggio del turno ancora tutto da decidere invece tra Brugge e Atletico Madrid, partita terminata 3-3, mentre il Bayer Leverkusen ha un piede negli ottavi grazie al 2-0 ottenuto sul campo dell'Olympiacos. (ANSA).
