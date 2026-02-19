Calvarese: "Secondo giallo a Saelemaekers? Fa bene Mariani. Fabregas da rosso chiaro"
Gianpaolo Calvarese, tramite il suo profilo Instagram, ha commentato così la direzione di gara da parte di Maurizio Mariani in Milan-Como: "Partiamo dall'episodio più difficile il possibile secondo giallo per Saelemaekers, per un fallo su Baturina nel finale.
Secondo me Mariani, che è un arbitro di grande esperienza, fa bene a non estrarre una seconda ammonizione. Il secondo giallo deve essere certo al 100%. Siamo a 80 metri dalla porta, defilati, non c'è un'azione pericolosa. Sono d'accordo Sulla spinta di Fabregas. Qui c'è poco spazio per l'interpretazione, siamo di fronte a un rosso chiaro"
