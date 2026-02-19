L'Inter dovrà vincere con almeno tre gol di scarto contro il Bodo per passare i playoff di Champions

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - L'Inter é crollata sotto i colpi di uno scatenato Bodo/Glimt ed ha visto complicarsi la corsa verso gli ottavi di finale di Champions League. Nel gelo norvegese, gli uomini di Chivu, hanno sofferto non solo per il campo sintetico, ma anche la squadra avversaria, letale nell'approfittare delle distrazioni della difesa nerazzurra. Inter sempre costretta ad inseguire. Dopo la rete iniziale di Fet, al 20' del primo tempo, Pio Esposito ha raggiunto il pari (30'). Ma Nella ripresa Hauge (16') e Hogh (19') hanno riportato avanti il Bodo. Tra una settimana a San Siro l'Inter dovrà segnare almeno due reti, senza subirne, per andare almeno ai supplementari (ANSA).