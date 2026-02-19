Il commento del club a Milan-Como: "La squadra di Allegri ha mostrato un buon gioco, ma ha faticato a concretizzare le occasioni create"

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Milan-Como (1-1):

"Il Milan ha affrontato il Como nella 24ª giornata di Serie A, terminando con un pareggio per 1-1. La partita è stata equilibrata, con il Como che ha aperto le marcature al 31' grazie a un gol di Nico Paz. I rossoneri hanno risposto nel secondo tempo con Rafael Leão, che ha segnato al 63' su assist di Ardon Jashari. Questo risultato mantiene il Milan al secondo posto in classifica con 54 punti, consolidando i rossoneri nella corsa alla prossima Champions League. Nonostante il pareggio, il Milan continua la sua striscia di imbattibilità in campionato - giunta oggi a 24 partite - dimostrando solidità e determinazione.

La squadra di Allegri ha mostrato un buon gioco, ma ha faticato a concretizzare le occasioni create. Il Como ha difeso con ordine, rendendo difficile per i rossoneri trovare spazi. Nel secondo tempo, il Milan ha aumentato la pressione e ha trovato il pareggio con un gran gol di Leão, capace di sfruttare un assist eccellente di Jashari. Nonostante un finale concitato - espulso Mister Allegri all'81' - i rossoneri hanno continuato a cercare il gol della vittoria, ma senza successo. La prestazione complessiva è stata positiva, con buone trame di gioco e una difesa solida: segnali che fanno ben sperare in vista dei prossimi impegni, a partire da Milan-Parma domenica prossima".