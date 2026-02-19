Milan-Parma, arbitra Piccinini: la terna completa

di Federico Calabrese

La CAN AIA ha diramato le designazioni arbitrali della 26esima giornata di Serie A. Milan-Parma, in programma domenica alle 18, sarà diretta dal sig.Piccinini. Al VAR Camplone, coadiuvato da Pairetto.

MILAN-PARMA, LA TERNA ARBITRALE

MILAN – PARMA     h. 18.00

PICCININI

PERETTI – COLAROSSI

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:     PAIRETTO