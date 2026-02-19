Gozzini: "Allegri si arrabbia quando vede il collega del Como prendersela con Saelemaekers: va in difesa del suo giocatore e poi inizia la lite. Mariani lo espelle"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport su quanto accaduto nel finale tra Milan e Como: "L ’Allegri composto della vigilia ha lasciato il posto al Max furioso: espulso a dieci minuti dalla fine per aver animato una discussione con uno degli uomini dello staff di Fabregas. Allegri gli si avvicina, più vicino all’area tecnica di Cesc che alla sua e fa segno, indice sulle labbra per intimarlo al silenzio. Max si arrabbia quando vede il collega del Como prendersela con Saelemaekers, appena entrato: va dunque in difesa del suo giocatore e poi inizia la lite. Quando Mariani alza il rosso, Max si sorprende e infatti resta in campo: ordina il cambio di Pulisic per Leao, ed è lì che il quarto uomo gli indica nuovamente l’uscita.

Allegri vorrebbe litigare un’altra volta ma è provvidenzialmente allontanato dai suoi. L ’allenatore ricompare nel post gara per spiegare: «C’è stato un fallo, Saelemaekers stava ripartendo ed è stato tirato per la maglia da Fabregas. Bisogna essere rispettosi. Lui è molto giovane, gli auguro di vincere tanto in carriera e ha le qualità per farlo». In diretta Dazn, fanno sapere a Max che l’allenatore si è scusato… «E che vuol dire? Allora la prossima volta entro anche io, faccio una scivolata su chi parte. Io sono intervenuto per difendere il mio giocatore e uno del Como, non so neanche chi sia, mi è venuto contro». Peggio succede dopo, quando Cesc e Max si ritrovano faccia a faccia: Fabrgeas usciva, Allegri entrava dalla sala stampa. Sono volati insulti".