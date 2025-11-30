Allegri elogia e sprona Leao: "Deve imparare a fare il centravanti, madre natura gli ha dato qualità uniche"
Massimiliano Allegri, tecnico rossonero è intervenuto così al termine di Milan-Lazio. Ecco un estratto delle sue parole ai microfoni di Milan TV:
Sulla partita
"Primo tempo è stato complicato, la Lazio ha chiuso bene tutte le nostre linee di passaggio. Dobbiamo dire che Mike (Maignan) ha fatto subito una grande parata all'inizio. Poi ci siamo tirati su, e creato diverse occasioni da rete, una vittoria da gruppo"
Su Leao
"Rafa deve imparare a fare il centravanti, lo era già al Lille poi ha un po' perso questa cosa. Ha grandi qualità che madre natura gli ha dato, deve essere lui poi bravo a crescere e diventare ancora più forte. Siamo un gruppo che sta crescendo, senza gruppo non ho mai visto grandi squadre vincere, quindi la strada per ora è quella giusta"
