Bartesaghi ammette: "L'esperienza con Milan Futuro mi ha aiutato, sono sereno e tranquillo adesso"
Davide Bartesaghi, terzino rossonero ha parlato così nel post partita di Milan-Lazio. Il difensore milanista è stato protagonista di un'ottima partita. Ecco un estratto delle sue considerazioni a Milan TV:
Il tuo momento
"Per ora sta andando tutto bene, ma si può sempre migliorare. E' un mio punto di forza essere tranquillo e sereno, devo ringraziare mister e compagni, la fiducia è la cosa più importante in questo sport"
L'esperienza in Milan Futuro
"E' stato importante per me, in Serie C ci sono stadi difficili, caldi, quindi questo mi ha aiutato. Purtroppo non si sono visti i risultati sul campo, questo mi dispiace ma sulla mia crescita sì, mi ha aiutato molto giocare in Milan Futuro"
