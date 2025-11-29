Tare a Sky: "Con Maignan fatto un patto a inizio stagione. Spero che Modric rimanga un altro anno"

Tutto pronto a San Siro per la sfida tra Milan e Lazio, valevole per il 13° turno di campionato. Il direttore sportivo rossonero Igli Tare è intervenuto nel pre gara della sfida tra rossoneri e biancocelesti ai microfoni di Sky Sport 24. Le sue dichiarazioni integrali.

Quali sono le emozioni, per te che hai la Lazio nel cuore?

"Sono stati quasi due decenni vissuti alla Lazio, anni bellissimi. Porto con me ricordi fantastici, abbiamo vinto e gioito tanto. Rimarrà sempre una parte di cuore: tanti anni vissuti bene. Sono molto emozionato ma appena inizia la partita tiferò per il Milan"

Settimana di Maignan: qual è la posizione del club sul rinnovo?

"Mike sta bene, sta come noi pensavamo che poteva essere: sta facendo un ottimo campionato insieme. All'inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l'uno all'altro. C'è serenità, oggi ci concentriamo sulla partita e poi vedremo come andranno le cose"

Come l'è venuto in mente di prendere Modric?

"Abbiamo analizzato a lungo la stagione scorsa. Abbiamo cercato di portare giocatori di grande personalità, che potevano dare impatto importante alla squadra. Il suo impatto è stato devastante, anche per noi. Una bellissima scoperta ma conoscendolo da vicino, come uomo e professionista, non è una sorpresa. Gioisce come un bambino e prepara ogni partita in maniera maniacale. Spero potrà ancora giocare con noi. Ha un'opzione per un altro anno ma siamo rimasti insieme che decideremo con grande serenità il suo percorso"