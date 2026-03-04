Serie A, il programma completo della 28° giornata: domenica sera c’è il derby
Testa alla Coppa Italia per Lazio e Atalanta che si sfideranno stasera nella prima semifinale alle 21:00 allo stadio Olimpico. Per le altre invece la testa è già al campionato dove spicca il derby di domenica sera tra Milan e Inter. Questo il programma completo.
SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino DAZN
SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como DAZN
ore 18, Atalanta-Udinese DAZN
ore 20.45, Juventus-Pisa DAZN/SKY
DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese DAZN
ore 15, Bologna-Hellas Verona DAZN
ore 15, Fiorentina-Parma DAZN
ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY
ore 20.45, Milan-Inter DAZN
LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY
Il Milan di Allegri continua a macinare record storici: è la seconda volta che arriva un dato top in trasferta
Il Milan di Allegri continua a macinare record storici: è la seconda volta che arriva un dato top in trasferta
In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All'Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Dal Brasile: André, il Corinthians ora chiede 22 milioni. Il Milan valuta se ritirarsi o andare dalla FIFA
Antonio Vitiello: E' ora di fare un grosso investimento sulla punta! Allegri vuole giocatori pronti per la Champions.
Pietro Mazzara: Dentro le parole di Tare e i desiderata di Allegri: è già calciomercato. Derby: Leao sia d'esempio
