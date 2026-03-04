Semifinale Coppa Italia: stasera in campo Lazio-Atalanta
Dopo il pareggio di ieri sera per 0-0 tra Como e Inter, questa sera è il turno della seconda semifinale tra Lazio e Atalanta. Il match si giocherà all'Olimpico di Roma che sarà tristemente vuoto vista la decisione del tifo organizzato laziale di non assistere alla partita per continuare la protesta contro Lotito. La partita inizierà alle 21:00 e sarà il primo round tra le due contendenti dalle quali uscirà la seconda finalista che sfiderà una tra Como e Inter per la Coppa il 13 maggio.
TABELLONE COPPA ITALIA
ANDATA
COMO-INTER 0-0
LAZIO-ATALANTA (Questa sera)
RITORNO
INTER-COMO (AGG. 0-0)
ATALANTA-LAZIO
