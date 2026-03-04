Milan, bollettino infortuni: Gabbia operato fuori 1 mese, speranza per Bartesaghi

A meno quattro giorni dal Derby della Madonnina che si giocherà domenica sera alle 20.45 allo stadio San Siro, Massimiliano Allegri e il suo staff dovanno iniziare a valutare da vicino le condizioni dei giocatori infortunati. Due notizie principali sono arrivate ieri: una riguarda l'operazione chirurgica di Matteo Gabbia e l'altra riguarda Davide Bartesaghi. Questa la situazione allo stato attuale:

- Matteo Gabbia - Come anticipato dalla redazione di MilanNews, ieri il numero 46 si è sottoposto ad operazione chirurgica a Londra per risolvere un problema di ernia inguinale. L'operazione è andata bene e il tempo di recupero è stimato in circa un mese. Potrebbe rientrare per la sfida contro il Napoli.

- Davide Bartesaghi - Dopo essere uscito malconcio dalla sfida dello "Zini" di Cremona, il laterale milanista è stato sottoposto ad esami strumentali approfonditi che, per fortuna, hanno scongiurato lesioni al flessore della coscia destra. L'obiettivo è provare a tornare in campo proprio domenica sera per la sfida contro l'Inter

- Santiago Gimenez - Buone notizie invece per Santiago Gimenez. La visita di controllo ha dato esito positivo. Il giocatore nei prossimi giorni ultimerà il lavoro propedeutico al rientro in gruppo. Lo fa sapere il Milan.