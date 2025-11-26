Il Milan viaggia a ritmo Scudetto. Ma ci può riuscire per tutta la stagione? Sì, se il mercato aiutasse

Il Milan sta viaggiando a ritmi più che buoni in questa prima parte di stagione: secondo posto in classifica, 25 punti in 12 giornate, quindi poco più di 2 punti di media a partita, e la sensazione che tanto ancora si possa fare per migliorare il ruolino di marcia. L'obiettivo, ripete costantemente Massimiliano Allegri, è quello di entrare tra le prime quattro, ma è inevitabile pensare che, con i top player che i rossoneri hanno in rosa, con una sola competizione in settimane e con i risultati fin qui ottenuti contro le big, Leao e compagni non possano ambire a qualcosa di più grande.

Una mano serve

Certo, una mano dal mercato di gennaio servirebbe eccome, oltre che, ovviamente, ad una costanza di rendimento e di risultati sul campo. Non tanto per stravolgere la formazione titolare come accaduto un anno fa - e le cose non sono andate poi così bene - ma per regalare a mister Allegri qualche alternativa in più, soprattutto in caso di emergenza infortuni o di semplici rotazioni per far rifiatare i migliori.

Dove serve

In particolare, il Milan avrebbe bisogno di aggiungere un altro difensore centrale alla sua batteria. De Winter è una buona alternativa, ma Odogu no - troppo giovane e inesperto - e, giocando con la difesa a tre, sarebbe essenziale aggiungere un altro uomo alle rotazioni; Thiago Silva, chissà, potrebbe essere l'acquisto giusto per tutta una serie di motivi ben evidenti. Sarebbe importante trovare anche un'alternativa di fiducia a Saelemaekers sulla destra, dato che Athekame ha dimostrato di essere fin troppo acerbo per ricorprire il ruolo in cui il belga sta dando tante soddisfazioni. E poi c'è la questione punta: l'acquisto di un vero 9 sarebbe consigliabile, ma, con una sola competizione, è difficile pensare ad un innesto senza la cessione a titolo definitivo di Santiago Gimenez.

