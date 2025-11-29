La Lazio polemizza: "Non andiamo in sala stampa, le immagini parlano per noi"

Finale incandescente, nervosissimo, a San Siro nell'ultima azione di Milan-Lazio 1-0. Su uno degli ultimi cross della gara, i biancocelesti hanno protestato per un tocco di mano di Pavlovic su zampata di Romagnoli. L'arbitro Collu, che aveva semplicemente assegnato angolo, viene inspiegabilmente richiamato al VAR, nonostante mancassero diversi parametri per l'assegnazione della massima punizione per tocco di mano. Il direttore di gara va al monitor, dopo aver cercato di sedare le panchine, esplose una contro l'altra: Collu non assegna il rigore (giustamente) e dà fallo di Marusic su Pavlovic.

La Lazio ha deciso di entrare in silenzio stampa, il motivo è chiaramente il dissenso sulla scelta finale dell'arbitro cagliaritano. Effettivamente poi sulla propria pagina Instagram, il club biancoceleste ha pubblicato il video dell'azione incriminata con la seguente descrizione testuale: "Ci dispiace non andare in sala stampa, questa sera le immagini parlano per noi".