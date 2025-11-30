Hernanes commenta il gol di Leao: "Si è fatto trovare pronto al momento giusto"

Nel post partita di Milan-Lazio l'ex calciatore Hernanes ha parlato di Rafael Leao commentando la trasformazione del portoghese da esterno d'attacco in prima punta: "Allegri ce la sta facendo a far diventare Leao un centravanti. La cosa bella è che quando manca Leao c'è Pulisic, ed è bello non averne solo uno di giocatore in quel ruolo. Nel primo tempo aveva toccato pochissime palle, ma si è fatto trovare pronto al momento giusto".

MILAN-LAZIO, IL TABELLINO

Questo il tabellino dI Milan-Lazio, match valido per la tredicesima giornata di Serie A.

MILAN-LAZIO 1-0

Marcatori: 51’ Leao

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (65' Loftus-Cheek), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (82' Ricci), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari. All. Allegri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (84' Tavars); Guendouzi, Vecino (62' Dele Bahiru), Basic (84' Noslin); Isaksen (70' Pedr4o), Dia (62' Castellanos), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Patric, Provstgaard, Belahyane. All. Sarri

Arbitro: Collu sezione Cagliari.

Ammoniti: 26' Tomori, 57' Pellegrini, 64' Gabbia, 72' Romagnoli, 89' Ricci,103' Zaccagni

Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.