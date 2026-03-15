Serie A: Verona-Genoa 0-2

Serie A: Verona-Genoa 0-2
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Oggi alle 15:00News
di Manuel Del Vecchio
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(ANSA) - VERONA, 15 MAR - Il Genoa batte 2-0 il Verona al Bentegodi con reti nel secondo tempo di Vitinha e Ostigard. Nel lunch match della 29/a giornata, i veneti non riescono a ripetere il successo ottenuto col Bologna e restano penultimi a 18 punti, mentre i rossoblù salgono a quota 30. (ANSA).