Occhio al cartellino, quattro diffidati per il Milan contro la Lazio

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Il Milan si appresta, questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, ad affrontare la Lazio: non una partita banale. Arriva dopo il Derby vinto, ci si ritroverà in un clima molto particolare con lo stadio pieno e in contestazione contro la proprietà biancoceleste, si giocherà sull'unico campo e contro l'unica squadra capace di battere i rossoneri in trasferta in questa stagione (inizio dicembre, ottavi di Coppa Italia). Insomma un ambiente esplosivo in cui i calciatori di Allegri dovranno mantenere i nervi saldi, soprattutto quattro di loro.

Sono infatti quattro i giocatori rossoneri diffidati, quelli che con un'ammonizione contro la Lazio sarebbero costretti a saltare la partita contro il Torino del weekend successivo. Si tratta di Zachary Athekame, Luka Modric, Youssouf Fofana e Alexis Saelemaekers. Non sarà della partita Adrien Rabiot che, da diffidato, è stato ammonito contro l'Inter e salterà la trasferta di Roma. Assenti anche Loftus-Cheek e Gabbia infortunati come pure anche Gimenez che ormai è prossimo al rientro.

Indisponibili: Loftus-Cheek, Gabbia, Gimenez

Diffidati: Athekame, Modric, Fofana, Saelemaekers

Squalificati: Rabiot