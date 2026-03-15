Occhio al cartellino, quattro diffidati per il Milan contro la Lazio
Il Milan si appresta, questa sera alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, ad affrontare la Lazio: non una partita banale. Arriva dopo il Derby vinto, ci si ritroverà in un clima molto particolare con lo stadio pieno e in contestazione contro la proprietà biancoceleste, si giocherà sull'unico campo e contro l'unica squadra capace di battere i rossoneri in trasferta in questa stagione (inizio dicembre, ottavi di Coppa Italia). Insomma un ambiente esplosivo in cui i calciatori di Allegri dovranno mantenere i nervi saldi, soprattutto quattro di loro.
Sono infatti quattro i giocatori rossoneri diffidati, quelli che con un'ammonizione contro la Lazio sarebbero costretti a saltare la partita contro il Torino del weekend successivo. Si tratta di Zachary Athekame, Luka Modric, Youssouf Fofana e Alexis Saelemaekers. Non sarà della partita Adrien Rabiot che, da diffidato, è stato ammonito contro l'Inter e salterà la trasferta di Roma. Assenti anche Loftus-Cheek e Gabbia infortunati come pure anche Gimenez che ormai è prossimo al rientro.
Indisponibili: Loftus-Cheek, Gabbia, Gimenez
Diffidati: Athekame, Modric, Fofana, Saelemaekers
Squalificati: Rabiot
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan