Repubblica: "Il Milan contro la Lazio per risalire a -5"
"Il Milan contro la Lazio per risalire a -5": titola così stamattina Repubblica che spiega che una settimana fa i rossoneri erano a -10 dall'Inter capolista, ma questa sera, in caso di successo in casa dei biancocelesti, potrebbero arrivare a -5 dalle vetta della classifica. Non sarà facile però contro la squadra di Sarri, anche perchè il Diavolo sarà atteso da un Olimpico pieno di tifosi dopo diverso tempo: i tifosi laziali, per protesta contro la società, hanno infatti disertato le ultime partite e lasciato gli spalti vuoti, ma stavolta torneranno a sostenere i loro giocatori.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 68*
Milan 60
Napoli 59*
Juventus 53*
Como 51
Roma 51
Atalanta 47*
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 37
Udinese 36
Parma 34*
Cagliari 30
Torino 33*
Genoa 30
Lecce 27*
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15
*una partita in più
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