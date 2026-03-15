Repubblica: "Il Milan contro la Lazio per risalire a -5"

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"Il Milan contro la Lazio per risalire a -5": titola così stamattina Repubblica che spiega che una settimana fa i rossoneri erano a -10 dall'Inter capolista, ma questa sera, in caso di successo in casa dei biancocelesti, potrebbero arrivare a -5 dalle vetta della classifica. Non sarà facile però contro la squadra di Sarri, anche perchè il Diavolo sarà atteso da un Olimpico pieno di tifosi dopo diverso tempo: i tifosi laziali, per protesta contro la società, hanno infatti disertato le ultime partite e lasciato gli spalti vuoti, ma stavolta torneranno a sostenere i loro giocatori.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68*

Milan 60

Napoli 59*

Juventus 53*

Como 51

Roma 51

Atalanta 47*

Bologna 39

Sassuolo 38

Lazio 37

Udinese 36

Parma 34*

Cagliari 30

Torino 33*

Genoa 30

Lecce 27*

Fiorentina 25

Cremonese 24

Verona 18

Pisa 15

*una partita in più