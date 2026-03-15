Serie A, Milan per accorciare, Como-Roma scontro Champions: la classifica aggiornata

Serie A, Milan per accorciare, Como-Roma scontro Champions: la classifica aggiornata MilanNews.it
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Oggi alle 07:12News
di Andrea La Manna

In attesa dell'inizio della domenica di Serie A che partirà alle 12:30 con Verona-Genoa e terminerà con il big match dell'Olimpico tra Lazio e Milan, questa è la classifica aggiornata con i risultati di ieri.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA 

Inter 68*
Milan 60
Napoli 59*
Juventus 53*
Como 51
Roma 51
Atalanta 47*
Bologna 39
Sassuolo 38
Lazio 37
Udinese 36
Parma 34*
Cagliari 30
Torino 33*
Genoa 30
Lecce 27*
Fiorentina 25
Cremonese 24
Verona 18
Pisa 15

*una partita in più