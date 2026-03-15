Serie A, Milan per accorciare, Como-Roma scontro Champions: la classifica aggiornata

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In attesa dell'inizio della domenica di Serie A che partirà alle 12:30 con Verona-Genoa e terminerà con il big match dell'Olimpico tra Lazio e Milan, questa è la classifica aggiornata con i risultati di ieri.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68*

Milan 60

Napoli 59*

Juventus 53*

Como 51

Roma 51

Atalanta 47*

Bologna 39

Sassuolo 38

Lazio 37

Udinese 36

Parma 34*

Cagliari 30

Torino 33*

Genoa 30

Lecce 27*

Fiorentina 25

Cremonese 24

Verona 18

Pisa 15

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