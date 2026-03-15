Scudetto? Allegri continua a pensare alla Champions. Il Giornale "Milan, è scaramanzia"
Massimiliano Allegri non cambia idea e continua a non voler parlare di scudetto, ma vuole pensare solo a riportare il Milan in Champions League. Il Giornale in edicola stamattina titola così: "Milan, è scaramanzia". Ieri in conferenza stampa alla vigilia della gara di oggi in casa della Lazio, il tecnico livornese ha ribadito: "Scudetto? Perché accada una cosa del genere noi del Milan dobbiamo vincerle tutte e loro dell'Inter devono perderle tutte! Per guadagnare la Champions dobbiamo vincere 5 partite su 10 per arrivare alla quota sicurezza di 75 punti".
SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO
VENERDÌ 13
Torino-Parma 4-1
SABATO 14
Inter-Atalanta 1-1
Napoli-Lecce 2-1
Udinese-Juventus 0-1
DOMENICA 15
ore 12.30, Hellas Verona-Genoa
ore 15, Pisa-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Bologna
ore 18, Como-Roma
ore 20.45, Lazio-Milan
LUNEDÌ 16
ore 20.45, Cremonese-Fiorentina
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