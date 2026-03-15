Serie A, questa sera Lazio-Milan: tutte le altre partite della giornata

Serie A, questa sera Lazio-Milan: tutte le altre partite della giornata MilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Andrea La Manna

Continua il weekend della 19esima giornata di Serie A con ben cinque partite in programma. Si inizia come di consueto alle 12:30 e si arriverà fino alle 20:45 con il posticipo che vedrà in campo i rossoneri di Max Allegri contro la Lazio. Di seguito tutte le partite:

SERIE A 29° GIORNATA

h. 12:30 HELLAS VERONA - GENOA DAZN
h. 15:00 PISA - CAGLIARI DAZN
h. 15:00 SASSUOLO-BOLOGNA DAZN
h.18:00 COMO-ROMA DAZN/SKY
h. 20:45 LAZIO-MILAN DAZN