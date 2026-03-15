Women4Football: domani verranno premiate le migliori calciatrici della stagione 2024/25
(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Torna domani Women4Football, l'evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori (Aic) per celebrare le protagoniste del calcio femminile italiano, con la consegna dei riconoscimenti alle migliori calciatrici della stagione 2024-25. La cerimonia di terrà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, dalla ore 17.00 e vi parteciperanno le istituzioni e le massime autorità del calcio italiano.
Come da tradizione, tutti i riconoscimenti saranno assegnati sulla base dei voti espressi negli scorsi mesi dalle stesse calciatrici della Serie A Femminile, un aspetto, sottolinea l'Aic, che conferisce ancor più valore e unicità a questi premi e a questo appuntamento che nasce per celebrare le eccellenze di un movimento sempre più al centro dell'attenzione sportiva nazionale e internazionale. (ANSA).
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