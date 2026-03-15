Lecce: Banda dimesso dal Cardarelli torna a casa
(ANSA) - LECCE, 15 MAR - Il Lecce può tirare un sospiro di sollievo, Lameck Banda rientra a casa. L'esterno zambiano, ricoverato ieri sera all'ospedale Cardarelli di Napoli per accertamenti sanitari, in seguito al malore accusato negli ultimi minuti della sfida contro il Napoli, "è stato dimesso questa mattina dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo". A comunicarlo l'ufficio stampa del club giallorosso attraverso una nota.
Banda dovrebbe essere già disponibile in vista della ripresa degli allenamenti fissata per martedì pomeriggio. Nelle prossime ore, inoltre, saranno valutate le condizioni fisiche del centrocampista Lassana Coulibaly, uscito nell'intervallo della sfida contro i partenopei per un fastidio muscolare. (ANSA).
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