Orgoglio Pisa: vittoria di carattere per 3-1 contro il Cagliari

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Il Pisa non si dà ancora per vinto! Il tecnico Hiljemark ha conquistato oggi la sua prima vittoria sulla panchina toscana: 3-1 contro il Cagliari. Una partita in cui è successo di tutto e in cui la formazione nerazzurra ha tirato fuori artigli e carattere. I padroni di casa sono andati in vantaggio su rigore al 9° minuto con Moreo. Poco prima dell'intervallo l'espulsione diretta di Durosimni rischia di compromettere tutto ma l'incredibile doppietta di capitan Caracciolo in pochi minuti a inizio ripresa, fissa il punteggio sul triplo vantaggio. Nel finale Pavoletti prova a riaprirla e viene anche espulso Obert per i sardi che non vincono dal 31 gennaio.

SERIE A ENILIVE, 29° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 13

ore 20.45, Torino-Parma 4-1

SABATO 14

ore 15, Inter-Atalanta 1-1

ore 18, Napoli-Lecce 2-1

ore 20.45, Udinese-Juventus 0-1

DOMENICA 15

ore 12.30, Hellas Verona-Genoa 0-2

ore 15, Pisa-Cagliari 3-1

ore 15, Sassuolo-Bologna 0-1

ore 18, Como-Roma

ore 20.45, Lazio-Milan

LUNEDÌ 16

ore 20.45, Cremonese-Fiorentina