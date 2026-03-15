Allegri o Sarri? Pancaro: "Entrambi due grandi. Allegri insegue la vittoria in maniera pratica"

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Doppio ex della sfida tra Lazio e Milan, il difensore Giuseppe Pancaro è stato intervistato dai colleghi di Gazzetta.it nella giornata della sfida tra le sue due ex formazioni. Le squadre di mister Sarri e Allegri si incroceranno questa sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma in occasione della 29^ giornata del campionato di Serie A Enilive. Un estratto delle dichiarazioni di Pancaro alla rosea online.

Le parole di Giuseppe Pancaro sulla sfida tra Allegri e Sarri, su chi dei due è migliore: "Sono entrambi due grandi allenatori e i risultati che hanno ottenuto in carriera lo testimoniano. Allegri insegue la vittoria in maniera pratica, cura molto la fase difensiva, in avanti lascia libertà ai suoi giocatori, è bravo a gestire i campioni. Sarri lavora tantissimo sul campo, è più schematico, lavora tanto sulla palla e le sue squadre ne sono una conseguenza perché giocano sempre bene".