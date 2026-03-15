UEFA, cancellata la Finalissima tra Spagna e Argentina in Qatar

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Dopo lunghe discussioni tra UEFA e le autorità organizzatrici in Qatar, oggi è stato annunciato che, a causa dell’attuale situazione politica nella regione, la Finalissima tra i vincitori di UEFA EURO 2024, la Spagna, e i campioni della Copa América 2024, l'Argentina, non potrà essere disputata come previsto in Qatar il 27 marzo.

È fonte di grande delusione per la UEFA e per gli organizzatori che le circostanze e i tempi abbiano impedito alle squadre di competere per questo prestigioso trofeo in Qatar, un paese che ha dimostrato più volte la propria capacità di ospitare eventi internazionali di altissimo livello in strutture all’avanguardia.

La UEFA desidera esprimere la propria profonda gratitudine al comitato organizzatore e alle autorità competenti del Qatar per il lavoro svolto nel tentativo di ospitare la partita e per la convinzione che la pace tornerà presto nella regione.

La Finalissima è stata introdotta come parte della stretta collaborazione tra UEFA e CONMEBOL e riunisce i campioni d’Europa e del Sud America in una celebrazione del più alto livello del calcio internazionale. L’Argentina, attuale campione del mondo, ha vinto la prima edizione nel 2022 con una vittoria per 3-0 contro l'Italia allo Wembley Stadium di Londra.

Con la forte determinazione di salvare questa importante partita, e nonostante le comprensibili difficoltà nel ricollocare un incontro di tale importanza con pochissimo preavviso, la UEFA ha esplorato altre possibili alternative, ma tutte si sono rivelate inaccettabili per la Associazione del Calcio Argentino.

La prima opzione era disputare la partita allo Stadio Santiago Bernabéu di Madrid nella data originale, con una divisione 50:50 dei tifosi nello stadio. Questo avrebbe offerto una cornice di livello mondiale, degna di un evento così prestigioso, ma l’Argentina ha rifiutato.

La seconda proposta era disputare la Finalissima con andata e ritorno: una partita allo Stadio Santiago Bernabéu il 27 marzo e l’altra a Buenos Aires durante una finestra internazionale prima di UEFA EURO e Copa América 2028, sempre con una divisione dei tifosi 50:50 per la gara di Madrid. Anche questa opzione è stata respinta.

Infine, la UEFA ha cercato di ottenere un impegno dall’Argentina affinché, nel caso fosse stata trovata una sede neutrale in Europa, la partita potesse disputarsi il 27 marzo, come originariamente previsto e annunciato il 18 dicembre 2025, oppure in alternativa il 30 marzo. Anche questa proposta è stata rifiutata.

L’Argentina ha quindi suggerito di giocare la partita dopo la Coppa del Mondo, ma poiché la Spagna non ha date disponibili, questa opzione è stata scartata. Infine, contrariamente al piano inizialmente concordato che prevedeva la partita il 27 marzo, l’Argentina ha dichiarato la propria disponibilità a giocare esclusivamente il 31 marzo, una data che si è rivelata impraticabile.

Di conseguenza, e con grande rammarico della UEFA, questa edizione della Finalissima è stata cancellata.

La UEFA desidera ringraziare sinceramente il Real Madrid CF e il comitato organizzatore e le autorità del Qatar per il loro sostegno e la loro collaborazione nel tentativo di organizzare la partita. Nel caso del Real Madrid, gli sforzi sono stati compiuti con pochissimo preavviso. Un ringraziamento va inoltre alla Federazione calcistica spagnola per la flessibilità dimostrata nell’adattarsi a tutte le opzioni proposte durante il processo.